بازرس کل استان کردستان در بازدید از کمیته امداد امام خمینی (ره) بر ضرورت توسعه اشتغال پایدار، نظارت بر تسهیلات و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حمایت از نیازمندان زمانی به نتیجه می‌رسد که مسیر آن از کمک معیشتی به سمت توانمندسازی و استقلال اقتصادی تغییر کند. این تأکید بازرس کل استان کردستان در بازدید از بخش‌های مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) بود.

حیدری اشتغال پایدار، حفظ کرامت مددجویان و نظارت بر تسهیلات اشتغال را از اولویت‌های مهم این نهاد برشمرد.

او همچنین بر جلوگیری از انحراف منابع، متناسب‌سازی طرح‌های اشتغال با ظرفیت‌های بومی و رفع موانع پرداخت تسهیلات مسکن و اشتغال با همکاری بانک‌ها تأکید کرد.

مدیرکل کمیته امداد کردستان هم از ثبت حدود ۴۱ هزار درخواست معیشتی پس از جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: تاکنون ۳۷ هزار درخواست بررسی و تعیین تکلیف شده است.

به گفته طوسی، این نهاد از ۱۰۵ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۲۴۴ هزار نفر حمایت می‌کند و در کنار خدمات معیشتی، توسعه اشتغال و حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان و نخبگان را دنبال می‌کند.