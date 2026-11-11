پیکر کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی، امروز با حضور مردم، جمعی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی در قم تشییع و پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری، در آرامستان امامزاده علی بن جعفر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی امروز با حضور جمعی از مردم، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، پیکر این هنرمند فقید را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع کردند و پس از آن، پیکر وی برای خاکسپاری به گلزار علی بن جعفر منتقل شد.

در این مراسم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری بر پیکر زنده‌یاد زارعی نماز اقامه کرد و از او به‌عنوان هنرمندی متعهد و انقلابی یاد کرد که در مسیر خدمت به قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) گام برداشت.

کوروش زارعی از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی کشور بود که فعالیت هنری خود را از نوجوانی آغاز کرد و طی نزدیک به چهار دهه فعالیت، در عرصه بازیگری، کارگردانی و مدیریت فرهنگی نقش‌آفرینی کرد.

ایفای نقش «لاوی» در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر (ع)» از نقش‌های شناخته‌شده او برای مخاطبان تلویزیون بود. حضور در مجموعه‌هایی همچون «مختارنامه»، «کیمیا» و «آنام» و فیلم‌های سینمایی «روز رستاخیز» و «امپراطور جهنم» نیز بخشی از کارنامه هنری این بازیگر است.

زارعی در عرصه تئاتر نیز نمایش‌هایی همچون «کانال کمیل»، «بانوی بی‌نشان»، «ماه معصوم»، «راکب» و «فیروزه که می‌خواند» را کارگردانی کرد و در نمایش‌های آیینی و مذهبی متعددی از جمله «خورشید کاروان» و «غمنامه فرات» به ایفای نقش پرداخت.

مدیریت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، دبیری چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و فعالیت در مسیر توسعه تئاتر دینی، انقلابی و مردمی، از دیگر سوابق فرهنگی این هنرمند فقید بود.

پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی پس از تشییع در میان بدرقه مردم و هنرمندان، در آرامستان امامزاده علی بن جعفر قم به خاک سپرده شد.