پیکر پدر شهیدان دوران هشت سال دفاع مقدس «حبیب و یوسف هاتف» با حضور قشرهای مختلف مردم در تبریز تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحوم مغفور شادروان «قبلعلی هاتف» دیروز به علت کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد و به فرزندان شهیدش پیوست.

شهید والامقام یوسف هاتف در ۲۵ دی‌ماه سال ۱۳۴۴ در تبریز دیده به جهان گشود و در ۲۴ فروردین‌ماه سال ۱۳۶۲، در جریان عملیات والفجر یک به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهید والامقام حبیب هاتف نیز در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۴۹ در تبریز متولد شد و در ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای پنج، به برادر شهیدش پیوست و نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای دفاع مقدس جاودانه ساخت.