همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهرستان‌های استان تهران و تشییع ۱۱۰ شهید در مقابل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: مراسم وداع با پیکر‌های مطهر شهیدان گمنام در تمامی شهرستان‌های استان تهران در میدان ها، تجمعات، مجالس فاطمیه و مساجد برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع ۱۱۰ شهید گمنام نیز روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از ساعت ۸ صبح از مقابل دانشگاه تهران با حضور مردم انقلابی و‌همیشه در صحنه استان برگزار خواهد شد.

وی از آحاد مردم همیشه در صحنه استان دعوت کرد با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع شهدا، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و امام شهید و شهدای عزیز تجدید میثاق کنند و ولایتمداری خود را با زعامت رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.