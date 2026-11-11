رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شهید طهرانی مقدم نماد ایمان، خلاقیت، خودباوری و خدمت صادقانه بود؛ شخصیتی که با نگاهی آینده‌نگر، مسیر خودکفایی و اقتدار دفاعی را هموار کرد.

رنجبر: شهید طهرانی مقدم نماد ایمان، خلاقیت، خودباوری و خدمت صادقانه بود

رنجبر: شهید طهرانی مقدم نماد ایمان، خلاقیت، خودباوری و خدمت صادقانه بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم و هفته هوافضا پیامی صادر کرد.

در متن پیام دکتر رنجبر آمده است:

بسمه تعالی

۲۱ آبان سالروز شهادت پدر موشکی ایران سردار رشید اسلام شهید حسن طهرانی مقدم و هفته هوافضا را گرامی می‌دارم.

حقیقتاً شهید طهرانی مقدم نماد ایمان، خلاقیت، خودباوری و خدمت صادقانه بود؛ شخصیتی که با نگاهی آینده‌نگر، مسیر خودکفایی و اقتدار دفاعی را هموار کرد و با مجاهدتی بی بدیل، بنیان قدرتی را پایه ریزی کرد که امروز ضامن اقتدار، امنیت و آرامش کشور شده است.

گواه و سند متقن این موضوع رشادت و از خودگذشتگی نیرو‌های مسلح به ویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران پاسخی کوبنده و قاطع به متجاوزان این سرزمین داد و امروز به برکت همین توان بازدارندگی دشمنان دچار استیصال و سردرگمی شده‌اند.

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ثمره آن مجاهدت و دوراندیشی است؛ نیرویی راهبردی، دانش‌بنیان و بازدارنده که با تکیه بر توان داخلی، علم و عمل جوانان این مرز و بوم، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ استقلال، تمامیت ارضی ایران اسلامی ایفا می‌کند.

امروز، تداوم راه شهید طهرانی مقدم یک اولویت و الگویی کامل نه تنها در حوزه نظامی بلکه در سایر بخش‌های جامعه محسوب می‌شود و بی تردید حمایت از نخبگان کشور عامل تولید قدرت، ثروت و امنیت کشور خواهد بود تا ایران اسلامی برابر هرگونه زیاده‌خواهی، ایمن باشد.

اینجانب ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانی مقدم، هفته هوافضا را به تمامی کارکنان این نیرو تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.