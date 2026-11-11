به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه اطلاع رسانی سپاه، نیروی دریایی سپاه روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد: تعداد دو فروند نفتکش که شب گذشته با حمایت جنگنده‌های ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا و به صورت مخفیانه قصد خروج از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشتند، به مین‌های دریایی برخورد و دچار انفجار مهیبی شدند و با وجود تلاش همدستان ارتش غارتگر و متجاوز امریکا برای خاموش کردن، هم اکنون به شدت در حال سوختن هستند و رها شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شناور‌های متخلف، سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کردند و با هدایت یک افسر ارتش متجاوز امریکا قصد داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز عبور کنند که مین‌های دریایی این قاچاقچیان را ناکام گذاشت و برگ دیگری بر کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود تاکید کرده است: مقامات ارتش جنایتکار و بیچاره آمریکا نیاز نیست برای اثبات دروغ‌های خود سوار بر بالگرد از منطقه‌ای خارج از تنگه هرمز شوی رسانه‌ای اجرا کنند. عکس‌های هوایی تنگه هرمز همه ماجرا را بدون سانسور نمایش می‌دهند.