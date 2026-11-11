وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت آرمان مهربان، آهنگساز و هنرمند موسیقی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی، درگذشت آرمان مهربان، آهنگساز و هنرمند موسیقی ایران را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«درگذشت نابهنگام آرمان مهربان، آهنگساز و هنرمند ارجمند موسیقی ایران، مایه اندوه و دریغ است.

زنده‌یاد آرمان مهربان از هنرمندانی بود که میان آفرینش موسیقایی و تعلق خاطر به ایران، فرهنگ دینی و ارزش‌های ملی پیوندی استوار برقرار کرد و آثاری، چون پوئم‌سمفونی «سرباز»، گواهی بر این وجه از حیات هنری اوست.

دریغ که دفتر زندگی این هنرمند، در میانه راه آفرینش و بالندگی بسته شد؛ اما آنچه از ذوق و کوشش او به یادگار مانده، بخشی از میراث موسیقایی این سرزمین خواهد بود.

اینجانب درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده ارجمند ایشان، دوستان و همکاران و جامعه موسیقی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.»

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