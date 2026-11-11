به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم کاشفی، دبیرکل باشگاه صاحب‌نظران انرژی در حاشیه برگزاری نشست کاپ ۳۱ در آنتالیای ترکیه، با اشاره به روند مذاکرات و سازوکار نشست‌های اقلیمی سازمان ملل گفت: کنفرانس تغییرات اقلیمی (کاپ) بر پایه سه محور گفت‌و‌گو، دستیابی به اجماع و در نهایت اقدام مشترک کشور‌ها طراحی شده است و بدون حصول اجماع کامل، تصمیمی شکل نخواهد گرفت.

وی با تأکید بر تکالیف و نقش محوری صنعت برق و وزارت نیرو در تحقق اهداف مهار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای افزود: زنجیره ارزش برق از نیروگاه تا شبکه انتقال و توزیع نیازمند بازنگری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. در این زمینه، اقداماتی نظیر ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها، جایگزینی فناوری‌ها مانند استفاده از توربین‌ها و مشعل‌های هیدروژنی و همچنین به‌کارگیری روش‌های فناورانه برای کاهش چشمگیر تلفات شبکه انتقال و توزیع در خطوط و پست‌ها باید به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد تا از هدررفت منابع و تبعات محیط‌زیستی آن جلوگیری شود.

کاشفی با اشاره به اهمیت راهبرد «برقی‌سازی» (Electrification) در بخش‌های صنعت، ساختمان و ناوگان حمل‌ونقل تصریح کرد: برقی‌سازی تنها در صورتی راهکاری سبز و پایدار است که توجه به چرخه عمر و کل زنجیره ارزش لحاظ شود؛ به این معنا که خودِ برق مصرفی با آلایندگی نیروگاهی همراه نباشد و تولید برق مستقیماً به سمت منابع تجدیدپذیر سوق یابد تا گامی واقعی به سوی «انتشار صفر» (Zero Emission) برداشته شود.

دبیرکل باشگاه صاحب‌نظران انرژی با اشاره به حضور نهاد‌های تأمین مالی و آژانس‌های معتبر نظیر آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (آیرنا)، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این رویداد گفت: اجلاس کاپ فضایی کم‌نظیر برای تبادل تجربیات، انتقال فناوری‌های روز، بهره‌مندی از توان استارتاپ‌ها و جذب منابع مالی بین‌المللی است و وزارت نیرو باید استراتژی کلان و برنامه زمان‌بندی مشخصی را برای فرآیند گذار انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها تدوین و اجرایی کند.