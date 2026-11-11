مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گلستان از تامین سوخت جایگزین واحد‌های تولیدی و نانوایی‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: تمهیدات لازم برای شرایط قطع احتمالی گاز استان در حوزه صنعت انجام شده و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و شرکت پخش فراورده های نفتی استان به همه فعالان تولیدی ضرورت تامین سوخت اطلاع رسانی شده است.

فرهاد زارع افزود: سوخت ۹۰ درصد واحد‌های صنعتی دارای اولویت یک شامل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تامین شده و با برنامه ریزی انجام شده سوخت دوم بخشی از واحد‌های صنعتی دارای اولویت دو و سه که اشتغال وفعالیت آن مهم بود تامین شده است.

وی گفت: سوخت دوم ۷۰ درصد نانوایی‌ها با همانگی جهاد کشاورزی استان شده و ۸۷۰ کپسول سیلندر گاز ۵۰ کیلویی بین ۴۷۰ واحد نانوایی استان توزیع شد.