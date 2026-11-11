معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این که دانشگاه باید از پارادایم «مدرک‌گرایی» به سمت «مهارت‌محوری» حرکت کند بر ضرورت تغییر رویکرد دانشگاه از «جذب صرف دانشجو» به سمت «توسعه مهارت و انطباق با تکنولوژی‌های نوین» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سودابه سلیمانی، معاون علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی، بر ضرورت تغییر رویکرد دانشگاه از «جذب صرف دانشجو» به سمت «توسعه مهارت و انطباق با تکنولوژی‌های نوین» تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت علوم پایه و همچنین موضوعات استراتژیکی همچون «دیم‌زارها» و «باروری ابرها»، اظهار داشت: اشاره ایشان به نقش دانشگاه آزاد در این حوزه‌ها، هم مایه افتخار است و هم نشان‌دهنده مسئولیت سنگین ما در خدمت به نیاز‌های حیاتی کشور است، بنابراین روش و رویه ما نباید تکرار الگو‌های گذشته باشد؛ تمرکز ما نباید تنها بر جذب دانشجو باشد، بلکه باید به سمت اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی حرکت کنیم.

سلیمانی با استناد به آیه ۱۱ سوره رعد، بر ضرورت تغییرات درونی برای ایجاد تغییرات بیرونی تأکید کرد و گفت: رشد و پیشرفت در جامعه و در دانشگاه زمانی محقق می‌شود که خودمان را با تغییرات روز و تکنولوژی‌های نوین تطبیق دهیم. حقیقت این است که در بسیاری از عرصه‌ها، دانشگاه و جامعه از سرعت تغییرات جهانی عقب مانده‌اند. برای مثال، دانشجویان امروزی در استفاده از هوش مصنوعی از ساختار‌های سنتی ما پیشی گرفته‌اند؛ لذا باید هوش مصنوعی را به شکلی منسجم به کلاس‌های درس و فرآیند‌های آموزشی وارد کنیم.

معاون علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با تحلیل تغییرات رفتاری نسل جدید دانش‌آموزان و دانشجویان، خاطرنشان کرد: امروزه دیگر دانش‌آموزان صرفاً به دنبال اخذ مدرک نیستند. ما باید سبک و سیاق دانشگاه را تغییر دهیم تا دانشجویان، دانشگاه را براساس «مهارت‌آفرینی» و «کارآفرینی» انتخاب کنند. برای رسیدن به این هدف، باید در تمامی امور آموزشی و پژوهشی تسریع ایجاد کرده و بنیه‌های خود را برای انطباق با سرعت بالای تغییرات جهانی تقویت کنیم.

دکتر سلیمانی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه به عنوان نهادی اثرگذار در توسعه کشور، افزود: همان‌گونه که پیروزی و سربلندی کشور در عرصه‌های دفاعی حاصل مقاومت و ایستادگی بود، ما نیز باید این روحیه ایستادگی و توسعه را در عرصه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی تعمیم دهیم تا دانشگاهی داشته باشیم که همگام با تکنولوژی، پیشرو و تحول‌آفرین باشد.

هشتادمین جلسه شورای استان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر سودابه سلیمانی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی، محمدجواد سماواتی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر رحیم دبیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد، رؤسای واحد‌های دانشگاهی استان و جمعی از معاونان و مدیران در سالن شهدای گمنام دانشگاه برگزار شد.