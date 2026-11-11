پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی مرند از کشف پرونده تخلف سه میلیارد تومانی در صدور بارنامههای صوری برای قاچاق سوخت و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: برابر گزارش واصله مبنی بر تخلف یک شرکت حمل و نقل در صدور بارنامههای صوری حمل سوخت، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با اشراف فنی و بررسیهای انجام شده در بازه زمانی ١٤٠٣، از شیوه و شگردهای جدید قاچاق سوخت که با صدور صدور تعداد ۶۷ بارنامه صوری سوخت انجام شده بود مطلع شدند.
سرهنگ اسدیان تصریح کرد: متخلف با صدور بارنامههای صوری این شرکت، خودروها را بدون پیمایش واقعی مقدار ۲۹ هزار و ۹۰۵ لیتر سوخت سوخت خارج از شبکه به ارزش سه میلیارد تومان در مسیر قاچاق کالا قرار داد.
فرمانده انتظامی مرند گفت: مبارزه جدی با قاچاق کالا و سوخت جز اولویتهای اصلی پلیس است و شهروندان میتوانند در صورت اطلاع از هرگونه هر گونه دپو و یا قاچاق کالا و سوخت مراتب را به پلیس گزارش دهند تا به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.