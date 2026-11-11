به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فریبرز رجاییر گفت: میزان صید ماهیان استخوانی از ۱۵ مهر، آغاز فصل صید، تا ۱۰ آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزایش دما و شرایط آب‌وهوایی را از عوامل مؤثر در کاهش صید عنوان کرد و افزود: در این مدت ۱۰۶ شرکت تعاونی پره صیادی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان فعالیت داشته‌اند.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به سهم استان‌ها از صید ماهیان استخوانی اظهار کرد: از مجموع ۳۶۲ تن صید ثبت‌شده، ۱۵۰ تن مربوط به گیلان، ۱۸۲ تن مربوط به مازندران و ۳۰ تن مربوط به گلستان بوده است.

رجایی درباره ترکیب گونه‌ای صید نیز گفت: تاکنون ۲۴ تن و ۳۰۰ کیلوگرم ماهی سفید صید شده که ۱۴ تن آن به گیلان، ۱۰ تن به مازندران و حدود ۳۰۰ کیلوگرم به گلستان اختصاص دارد.

به گفته وی، صید ماهی کفال نیز به ۳۱۶ تن رسیده است که سهم گیلان ۱۲۴ تن، مازندران ۱۶۳ تن و گلستان ۲۹ تن بوده است.

رجایی میزان صید ماهی کپور را حدود ۲ تن اعلام کرد و افزود: از این میزان، یک تن در مازندران و ۲۹۰ کیلوگرم در گلستان صید شده و در گیلان صیدی از این گونه به ثبت نرسیده است. همچنین حدود ۲۰ تن از صید ماهیان استخوانی به سایر گونه‌ها اختصاص دارد.

در فصل صید امسال، ۴۸ شرکت تعاونی پره در گیلان، ۴۹ شرکت در مازندران و ۹ شرکت در گلستان فعالیت می‌کنند.