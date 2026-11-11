به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: اعطای هرگونه بورسیه تحصیلی به دانشجویان بین‌الملل، منحصراً و فقط از طریق «معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی» اطلاع‌رسانی و پیگیری می‌شود.

اطلاعیه‌ها و ادعا‌های منتشرشده از طرف برخی مؤسسه‌ها درباره بورسیه تحصیلی، هیچ‌گونه صحت و اعتباری نداشته و نوعی سوءاستفاده از نام و اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی است.

به متقاضیان توصیه می‌شود برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اخبار و فراخوان‌های مربوطه را صرفاً از مجاری رسمی دانشگاه آزاد اسلامی دنبال کنند.