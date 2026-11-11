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دانشگاه آزاد اسلامی از نامعتبر بودن بورسیههای متفرقه و سوءاستفاده از نام دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: اعطای هرگونه بورسیه تحصیلی به دانشجویان بینالملل، منحصراً و فقط از طریق «معاونت بینالملل و امور دانشجویان غیرایرانی» اطلاعرسانی و پیگیری میشود.
اطلاعیهها و ادعاهای منتشرشده از طرف برخی مؤسسهها درباره بورسیه تحصیلی، هیچگونه صحت و اعتباری نداشته و نوعی سوءاستفاده از نام و اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی است.
به متقاضیان توصیه میشود برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اخبار و فراخوانهای مربوطه را صرفاً از مجاری رسمی دانشگاه آزاد اسلامی دنبال کنند.