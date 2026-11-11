معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در نشست ستاد تسهیل، بر ضرورت رفع موانع و تسریع در فرآیند تأمین تسهیلات برای واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شکوهی و محمودآباد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم، مشکلات ۷ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شکوهی و محمودآباد مورد بررسی و راهکار‌های رفع موانع پیش روی آنها مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این جلسه، تولیدکنندگان از تأخیر در تأمین منابع مالی و چالش‌های مربوط به زمان‌بندی پرداخت تسهیلات به عنوان اصلی‌ترین موانع فعالیت خود یاد کردند.

ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم، با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش تولید، همراهی و پشتیبانی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بانکی را برای رفع مشکلات این واحد‌ها ضروری دانست.

وی همچنین خواستار پیگیری دقیق و جدی مصوبات این نشست جهت رفع هرگونه مانع از مسیر تولیدکنندگان شد.