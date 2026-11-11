معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم از مسدودسازی ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: با این اقدام بیش از ۸۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در راستای اجرای قوانین جاری کشور و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی، گروه‌های گشت و بازرسی این شرکت با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مهر سال ۱۴۰۵ توانستند ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز را در مناطق مطالعاتی استان قم پر و مسلوب‌المنفعه کنند.

آقای محمد دانشور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم، در تشریح این اقدامات افزود: علاوه بر مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، در این مدت از اضافه برداشت ۳ حلقه چاه مجاز نیز جلوگیری به عمل آمد.

همچنین در راستای هوشمندسازی مدیریت مصرف، ۲۴ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها نصب شد و ۷ حلقه چاه غیرمجاز جدید نیز شناسایی گردید.

وی در پایان، مجموع میزان آب صرفه‌جویی‌شده در نتیجه اجرای این طرح‌ها طی مهررا ۸۰۰ هزار و ۳۹۰ مترمکعب اعلام کرد و بر استمرار برخورد قاطع با برداشت‌های غیرقانونی از منابع آبی استان تأکید کرد.