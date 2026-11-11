هوشنگ صیدالی گفت: با توجه به از دست دادن بخشی از گاز سراسری به‌دلیل آسیب پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی از یورش دشمن، برای گذار از زمستان، همه مردم در همه استان‌ها باید صرفه‌جویی کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: چند سالی است که کشور دچار ناترازی گاز شده و سال به سال هم بیشتر شده است، زیرا گازرسانی رشد داشت و مصرف‌کنندگان ما بیشتر شده‌اند.

هوشنگ صیدالی افزود: متأسفانه پایان زمستان سال گذشته شماری از تأسیسات گازی در پارس جنوبی مورد اصابت حمله دشمن قرار گرفتند و ظرفیت بالایی یعنی ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز را از دست دادیم؛ که این ناترازی انرژی ما را افزوده‌تر کرده است.

او اضافه کرد: همه تلاش ما در همه شرکت‌های گاز استانی بر این است که تا جایی که امکان‌پذیر است، صرفه‌جویی را بیشتر کنیم.

صیدالی با اشاره به آغاز فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز ادامه داد: اکنون در استان‌های غرب و شمال‌غرب هوا سردتر و مصرف بیشتر شده است؛ در استان بوشهر مصرف خانگی گاز شاید خیلی بالا نباشد، اما صنایع زیادی در استان بوشهر هستند که مصرف گاز دارند و به این دلیل، روی‌هم‌رفته این استان یکی از استان‌هایی است که مصرف گاز در آن بالا است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: از همه مردم در سراسر کشور می‌خواهیم که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. حتی در استان بوشهر هم که شمار مصرف مشترکان خانگی کم است، انتظار داریم که امسال ویژه رعایت کنند.

صیدالی گفت: در کنار صرفه‌جویی خانگی، امیدواریم بتوانیم تا جایی که امکان‌پذیر است صنایع را هم در مدار داشته باشیم.

او تأکید کرد که خط قرمز اول ما بخش خانگی است که هیچ خانه‌ای در ایران نداشته باشیم که گاز آن قطع شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: اگرچه ما امسال با پیش‌بینی‌هایی که داریم و روند مصرفی که اکنون می‌بینیم، احتمال آن می‌رود که به‌سمت قطع گاز در برخی مناطق برویم.

صیدالی گفت: امیدواریم استان‌هایی که هوای مناسب‌تری دارند صرفه‌جویی بیشتری کنند که بشود گاز به دیگر نقاط سرد و البته صنایع استان و کشور برسد.