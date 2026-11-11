به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، گفت: ارزش ریالی سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد کیش در بازه 24 ماه گذشته و در مقایسه با مدت مشابه، هفت برابر افزایش یافته است.

او افزود: در این مدت، ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش گردشگری انجام شده است و تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو نیز در منطقه آزاد کیش آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: توسعه دکل‌های ارتباطی در جزایر کیش و هندورابی، زمینه ارتقای وضعیت اینترنت و ارتباطات را تا پایان سال فراهم می‌کند.

محمد کبیری با اشاره به برنامه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک گفت: با توسعه ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی، امکان افزایش تعداد خودرو‌های برقی در کیش فراهم می‌شود؛ اقدامی که در چارچوب برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کیش دنبال می‌شود.