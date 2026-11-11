به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یک ورزشکار پسر رشته تکواندو که زیر سن قانونی است، به علت وجود ماده ممنوعه «فروزماید» در نمونه ادرار، به مدت ۲ سال از حضور در همه فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

نمونه اخذ شده از این ورزشکار در مسابقات سال ۱۴۰۴، حاوی ماده ممنوعه فروزماید بوده است و با توجه به قرار گرفتن این ماده در گروه دارو‌های خاص و با استناد به قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، حکم محرومیت ۲ ساله این ورزشکار صادر شد.

دوره محرومیت نامبرده از ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ آغاز شده و تا ۱۴۰۶/۱۰/۰۷ ادامه دارد.

با توجه به زیر سن قانونی بودن این ورزشکار، هویت وی مطابق با الزامات کد جهانی مبارزه با دوپینگ منتشر نمی‌شود.