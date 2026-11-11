مدرسه شهید ژیلا مقبل سنندج امروز میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود شهیدی ۱۸ ساله که پس از سال‌ها غربت، مهمان نسل جوان این دیار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امروز، مدرسه شهید ژیلا مقبل سنندج میزبان مهمانی از تبار آلاله‌ها بود. شهید گمنامی که پس از سال‌ها دوری، آمد تا بار دیگر عطر ایثار و وفاداری را در فضای مدرسه زنده کند.

این شهید والامقام، در هجدهمین بهار زندگی و در سال ۶۷ در منطقه عملیاتی قلاویزان استان ایلام به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش سال‌ها در غربت ماند.

حالا حضور این شهید در میان دانش‌آموزان، فرصتی برای تجدید عهد نسل جوان با آرمان‌های شهداست؛ نسلی که امروز، روایتگر راه مردانی است که از جان خود گذشتند تا ایران سربلند بماند.

کردستان این روز‌ها عطر حضور لاله‌های زهرایی به خود گرفته و تا روز جمعه، میزبان پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.