دبیقی افزود: دانش‌آموزان منتخب پس از فرآیند رای‌گیری، وظیفه اصلی خود را در جهت شناسایی و حل مسائل مدرسه‌ای بر عهده خواهند داشت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد هم با تاکید بر اهمیت این رویداد، هدف از تشکیل این شورا را ایجاد تشکل‌های رسمی حقوقی در محیط مدرسه دانست.



زهرایی افزود: این انتخابات بستری برای تمرین مدیریت مشارکتی، مسئولیت‌پذیری جمعی و شناسایی نیاز‌های دانش‌آموزان جهت انعکاس به مدیریت مدرسه فراهم می‌کند تا نسل خلاق و مسئولیت‌پذیری تربیت شود.