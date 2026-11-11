برگزاری انتخابات دانش آموزی در مدارس کهگیلویه وبویراحمد
بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانشآموزی با شعار «شورای دانشآموزی؛ چمدان راه حل مسئله برای ایرانی مقتدر» در مدارس استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانشآموزی با شعار «شورای دانشآموزی؛ چمدان راه حل مسئله برای ایرانی مقتدر» در دو هزار مدرسه و با مشارکت فعال ۱۶۰ هزار دانشآموز برگزار شد.
دبیقی افزود: دانشآموزان منتخب پس از فرآیند رایگیری، وظیفه اصلی خود را در جهت شناسایی و حل مسائل مدرسهای بر عهده خواهند داشت.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد هم با تاکید بر اهمیت این رویداد، هدف از تشکیل این شورا را ایجاد تشکلهای رسمی حقوقی در محیط مدرسه دانست.
زهرایی افزود: این انتخابات بستری برای تمرین مدیریت مشارکتی، مسئولیتپذیری جمعی و شناسایی نیازهای دانشآموزان جهت انعکاس به مدیریت مدرسه فراهم میکند تا نسل خلاق و مسئولیتپذیری تربیت شود.