دبیر و جانشین استاندار در قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم، از اجرای پایش و نظارت میدانی بر مصرف گاز ادارات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، سید هادی روشن دبیر و جانشین استاندار در قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان در حاشیه جلسه قرارگاه بهینه‌سازی سازی انرژی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و ناترازی گاز در کشور گفت: مدیریت مصرف انرژی را از ادارات آغاز کرده‌ایم چرا که ادارات همواره در اولویت برنامه‌های صرفه‌جویی قرار دارند و پس از آن، اماکن تجاری و مسکونی نیز مورد توجه خواهند بود.

آقای روشن با اشاره به تجربه موفق استان در مدیریت مصرف برق و صرفه‌جویی قابل توجه در این بخش افزود: در حوزه گاز نیز پایش، نظارت میدانی و اجرای طرح‌ها و پیشنهاد‌های مدیریت مصرف با جدیت دنبال می‌شود.

وی از شهروندان خواست با مدیریت مصرف گاز، همچون همکاری مطلوب خود در بخش برق، به کاهش ناترازی انرژی کمک کنند.

دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم همچنین با اشاره به چالش تأمین گاز در استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران تأکید کرد: تلاش می‌کنیم ابتدا چالش‌های حوزه گاز در استان قم برطرف شود و در ادامه، با مدیریت مصرف، به پایداری تأمین گاز در سایر استان‌ها نیز کمک کنیم.