سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گردهمایی فعالان اقتصادی صنعت تلفن همراه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیشکسوتان و فعالان صنفی، بر ضرورت ثبات مقررات اقتصادی، تقویت واردات رسمی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.

ثبات مقررات و تقویت واردات رسمی، لازمه آرامش بازار تلفن همراه است

ثبات مقررات و تقویت واردات رسمی، لازمه آرامش بازار تلفن همراه است

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما؛ دوست محمدی با اشاره به محدودیت‌های واردات تلفن همراه در شش‌ماهه نخست سال و تغییر منشأ ارز پس از این دوره اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها براساس ضوابط قبلی برنامه‌ریزی و تعهدات مالی ایجاد کرده بودند، اما تغییر مقررات بدون فرصت کافی برای تطبیق، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته که آثار آن همچنان باقی است.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار تصمیمات اقتصادی پیش از اجرا افزود: تغییر سازوکار‌های تأمین ارز نباید بدون ارزیابی تأثیر آن بر هزینه واردات، زمان تأمین کالا و قیمت نهایی مصرف‌کننده صورت گیرد.

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های فعال این صنعت در تأمین نیاز کشور، به‌ویژه در دوران تحریم و همه‌گیری کرونا، گفت: حفظ این بنگاه‌های اقتصادی به معنای صیانت از اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های گذشته و ظرفیت زنجیره رسمی تأمین و توزیع کشور است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت واردات تجاری تصریح کرد: محدود شدن مسیر رسمی تأمین کالا الزاماً تقاضای بازار را کاهش نمی‌دهد، بلکه ممکن است مسیر تأمین را تغییر دهد. رویه مسافری واقعی باید در چارچوب قانون محترم شمرده شود، اما نمی‌تواند جایگزین واردات تجاری کشور باشد.

دوست‌محمدی تقویت واردات رسمی را عاملی مؤثر در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ارائه گارانتی معتبر، حفظ اشتغال و تأمین درآمد‌های قانونی دولت دانست.

وی همچنین خواستار تسریع فرآیند‌های اجرایی از جمله تأیید ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع مشکلات سامانه‌ای و گمرکی شد و تأکید کرد که بسیاری از موانع موجود بدون نیاز به منابع ارزی جدید و صرفاً با اصلاح و تسهیل فرآیند‌های اجرایی قابل برطرف شدن است.

سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: مشارکت فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران صنفی پیش از اتخاذ تصمیمات کلان می‌تواند از بروز مشکلات و تحمیل هزینه‌های بیشتر به کشور جلوگیری کند.

دوست‌محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری بخش خصوصی در تقابل با دولت نیست، بلکه هدف مشترک، حفظ منافع کشور، حمایت از مصرف‌کننده، ثبات بازار و صیانت از اشتغال است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی، شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کنند و مصرف‌کنندگان نیز از بازاری شفاف و باثبات بهره‌مند شوند.