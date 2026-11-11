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بازارچه فروش کتابهای دستدوم با عنوان «پاتوق یار مهربان» با حضور دانشآموزان مدارس در کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، پاتوق کتاب با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ایجاد ارتباط و تعامل میان دانشآموزان و همچنین تقویت اعتمادبهنفس آنان برگزار شده است.
در این بازارچه، دانشآموزان ضمن عرضه و فروش کتابهای دستدوم، فرصت پیدا کردند در فضایی تعاملی، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی خود را تقویت کنند و با تجربه حضور در یک فعالیت اقتصادی و فرهنگی، اعتمادبهنفس بیشتری به دست آورند.
«پاتوق یار مهربان» همچنین فرصتی برای گردش دوباره کتابها، استفاده بهینه از منابع فرهنگی و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر دانشآموزان به کتاب با هزینه کمتر است.
این برنامه در کتابخانه مرکزی یزد و با مشارکت دانشآموزان مدارس برگزار شد.