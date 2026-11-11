به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، پاتوق کتاب با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ایجاد ارتباط و تعامل میان دانش‌آموزان و همچنین تقویت اعتمادبه‌نفس آنان برگزار شده است.

در این بازارچه، دانش‌آموزان ضمن عرضه و فروش کتاب‌های دست‌دوم، فرصت پیدا کردند در فضایی تعاملی، مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی خود را تقویت کنند و با تجربه حضور در یک فعالیت اقتصادی و فرهنگی، اعتمادبه‌نفس بیشتری به دست آورند.

«پاتوق یار مهربان» همچنین فرصتی برای گردش دوباره کتاب‌ها، استفاده بهینه از منابع فرهنگی و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر دانش‌آموزان به کتاب با هزینه کمتر است.

این برنامه در کتابخانه مرکزی یزد و با مشارکت دانش‌آموزان مدارس برگزار شد.