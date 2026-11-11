به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرلشگر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین گفت: چون زیاد صحبت می‌شود که ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها در حال مذاکره هستند، باید بگویم که هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها نداریم. هیچ مذاکره‌ای بین ما و آمریکایی‌ها در کار نیست.

وی در ادامه افزود:ما شروط هفت گانه خود را داده‌ایم و منتظر پاسخ آمریکایی‌ها هستیم. اولین پاسخشان برای ما کفایت نکرده است. آمریکایی‌ها برای اینکه فشار اقتصاد را کاهش دهند به صورت مرتب صحبت می‌کنند که ما با ایران در حال مذاکره هستیم، در قطر مثلا جلسه داریم یا در آینده مقامات ایران به قطر می‌آیند و با مقامات آمریکا گفت‌و‌گو می‌کنند.

سرلشگر رضایی تاکید کرد: تمام این حرف‌ها دروغ است. آنها می‌خواهند با این اظهارات قیمت نفت را پایین بیاورند و فشار اقتصادی را کاهش بدهند. ما شروطمان را به آمریکایی‌ها گفته‌ایم و منتشر پاسخ صریح و واضح از طرف آنها هستیم.