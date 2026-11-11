روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شنیده شدن احتمالی انفجار در بوشهر مربوط به یک طرح سینمایی است بنابراین مردم نگرانی نداشته و از انتشار اخبار و شایعات تأییدنشده در این خصوص خودداری کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، بر اساس اعلام روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، با توجه به انجام مراحل فیلم‌برداری فیلم سینمایی «شهدای خلیج فارس» در محدوده ساحلی بوشهر و اسکله جفره، به مدت سه شب از ۲۰ آبان، جلوه‌های ویژه سینمایی شامل انفجار‌های کنترل‌شده در لوکیشن‌های فیلم‌برداری ساحل و دریا اجرا خواهد شد.

این انفجار‌ها فقط با اهداف هنری و در راستای تولید این اثر سینمایی از سوی عوامل تخصصی جلوه‌های ویژه انجام می‌شود.

احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده یادشده وجود دارد؛ بنابراین از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن اطلاع از موضوع، نگرانی بابت صدا‌های احتمالی نداشته باشند و از انتشار اخبار و شایعات تأییدنشده در این خصوص خودداری کنند.