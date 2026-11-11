دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا با راه‌اندازی نخستین شبکه اینترنتی دانشگاهی همدان و نهمین شبکه از این نوع در کشور، تجربه‌ای تازه در عرصه تولید محتوای رسانه‌ای رقم زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این شبکه با مشارکت حدود هشت نفر از دانشجویان و با هدف به تصویر کشیدن چهره‌های جنجالی و منفور جهان در قالب عروسک و با زبانی متفاوت و انتقادی راه‌اندازی شده است.

نخستین قسمت این مجموعه با محوریت عروسک بنیامین نتانیاهو تولید شده و قرار است همزمان با شانزدهم آذر، روز دانشجو، در فضای مجازی منتشر شود.

گروه تولید همچنین از برنامه خود برای ساخت عروسک‌هایی با چهره شخصیت‌های دیگر در قسمت‌های آینده خبر داده است.