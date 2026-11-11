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وزارت آموزشوپرورش در سیزدهمین دوره پایش و ارزیابی خدمات الکترونیکی، درگاهها و پورتالهای دستگاههای اجرایی کشور، با ارتقای دو پلهای جایگاه خود در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی مشمول ارزیابی، در جمع ۱۰ دستگاه برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزیابی خدمات الکترونیکی و درگاهها با هدف سنجش میزان بلوغ و کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی، به صورت سالانه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام میشود و در دوره سیزدهم، عملکرد دستگاهها بر اساس ۴۱ شاخص و در قالب شش خوشه شامل ارائه و بلوغ خدمات دیجیتال، کیفیت و پایداری خدمات، تعاملپذیری و اتصال به سکوهای ملی، داده و شفافیت عملکرد، زیرساخت و پایداری و نیز حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ارزیابی دوره سیزدهم، آموزش و پرورش با دو رتبه ارتقا نسبت به دوره پیشین، موفق به کسب رتبه ۱۰ در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی و کسب امتیاز عالی از ارزیابی شد. این دستگاه در میان ۲۳ دستگاه اصلی (مادر) در کشور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
از میان ۶ سازمان تابعه وزارت آموزش و پرورش که در این ارزیابی شرکت داشتهاند، سه دستگاه شامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهضت سوادآموزی، و سازمان آموزش و پرورش استثنایی امتیاز خوب، و سه دستگاه شامل سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور امتیاز متوسط کسب نمودهاند. همچنین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با ارتقای ۳۰ رتبهای نسبت به دوره قبل، بیشترین پیشرفت را در میان سازمانهای تابعه وزارت آموزش و پرورش به خود اختصاص داده است.