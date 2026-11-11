به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارزیابی خدمات الکترونیکی و درگاه‌ها با هدف سنجش میزان بلوغ و کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، به صورت سالانه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود و در دوره سیزدهم، عملکرد دستگاه‌ها بر اساس ۴۱ شاخص و در قالب شش خوشه شامل ارائه و بلوغ خدمات دیجیتال، کیفیت و پایداری خدمات، تعامل‌پذیری و اتصال به سکو‌های ملی، داده و شفافیت عملکرد، زیرساخت و پایداری و نیز حکمرانی، سرمایه انسانی و هوشمندی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ارزیابی دوره سیزدهم، آموزش و پرورش با دو رتبه ارتقا نسبت به دوره پیشین، موفق به کسب رتبه ۱۰ در میان ۱۶۸ دستگاه اجرایی و کسب امتیاز عالی از ارزیابی شد. این دستگاه در میان ۲۳ دستگاه اصلی (مادر) در کشور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

از میان ۶ سازمان تابعه وزارت آموزش و پرورش که در این ارزیابی شرکت داشته‌اند، سه دستگاه شامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهضت سوادآموزی، و سازمان آموزش و پرورش استثنایی امتیاز خوب، و سه دستگاه شامل سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور امتیاز متوسط کسب نموده‌اند. همچنین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با ارتقای ۳۰ رتبه‌ای نسبت به دوره قبل، بیشترین پیشرفت را در میان سازمان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش به خود اختصاص داده است.