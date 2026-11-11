رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بازدید از حوزه‌های قضایی اردستان، بادرود و زواره بر تکریم مراجعه کنندگان، تسریع در ارائه خدمات قضایی و رفع کمبود‌های این حوزه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام جعفری گفت: این بازدید‌ها با هدف بررسی مستقیم کیفیت خدمات قضایی و دیدار چهره‌به‌چهره با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنان انجام و همچنین کاستی‌های اداری و قضایی با بررسی میدانی شناسایی و برای رفع آنها اقدام می‌شود.

وی روند رسیدگی به پرونده‌ها در این سه حوزه را قابل قبول و بدون اطاله دادرسی نگران‌کننده دانست و افزود: میزان تأمین نیروی انسانی در این حوزه‌ها حدود ۵۰ درصد پست‌های مصوب و برابر با میانگین کشوری است و اختصاص تعدادی کارمند به آنها در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به وضعیت فضا‌های اداری گفت: با توجه به ساخت و توسعه بنا‌ها در زواره و اردستان در سه تا چهار سال گذشته، در حال حاضر مشکل جدی در این زمینه وجود ندارد، اما برنامه توسعه فضا‌های اداری و عمرانی ادامه دارد.

حجت الاسلام جعفری همچنین عملکرد این سه حوزه را در زمینه صلح و سازش قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت معتمدان، روحانیون، افراد بانفوذ و اعضای شورا‌های حل اختلاف می‌توان میزان صلح و سازش را افزایش داد.