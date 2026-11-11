عملکرد کارگروه افق و راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در نشست مسئولان استان به میزبانی دادگستری یزد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: این کارگروه امروز با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان ، بابایی استاندار ، جوکار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از دیگر مسئولان استان در دادگستری استان برگزار شد تا عملکرد این کارگروه از ابتدای امسال بررسی شود.



حجت الاسلام حسین طهماسبی ادامه داد: کارگروه افق به ریاست دادگستری استان هر ماه در طی نشست‌هایی به بررسی موضوعات فرهنگی و قضایی استان بخصوص در حوزه آسیب‌های اجتماعی می پردازد.



وی افزود: کارگروه ضمن بررسی این موضوعات و اسیب‌ها راه حل و اقدامات لازم در این حوزه را نیز با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط تدوین می کند تا اجرایی شود.

