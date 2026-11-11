مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از آغاز طرح ساماندهی و به‌روزرسانی اطلاعات و توزیع آرد روستایی در این استان خبر داد و بر لزوم ثبت اطلاعات سرپرستان تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی عیوضی گفت: با هدف شفاف‌سازی فرآیند توزیع، جلوگیری از انحراف در شبکه عرضه و اطمینان از رسیدن آرد یارانه‌ای به دست جامعه هدف در روستاها، طرح ثبت و ساماندهی اطلاعات مربوط به سهمیه‌بگیران روستایی و عشایری در سطح استان با جدیت در حال اجراست.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل این فرآیند در مهلت مقرر افزود: تمامی نمایندگان آرد خام روستایی، توزیع کنندگان، خانوار‌ها و واحد‌های مرتبط موظفند اطلاعات خواسته‌شده را حداکثر تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه در سامانه‌های مربوطه ثبت و تکمیل کنند.

عیوضی گفت:بدیهی است پس از این تاریخ، هرگونه تخصیص و توزیع آرد منوط به ثبت اطلاعات معتبر در سامانه خواهد بود و در صورت عدم تکمیل، در ماه‌های آتی برای روستا و سرپرستان فاقد اطلاعات، سهمیه‌ای تخصیص داده نخواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در پایان از دهیاران، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست تا با اطلاع‌رسانی دقیق و همکاری همه‌جانبه، زمینه اجرای هرچه بهتر این طرح و صیانت از حقوق روستاییان عزیز را فراهم کنند.