با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ۴۲۹ بسته معیشتی میان خانواده زندانیان نیازمند شاهرودی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ این بسته های معیشتی به ارزش مجموع ۹۴۹ میلیون تومان برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند زندانیان در شاهرود اختصاص یافت.

این بسته‌ها با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار زندانیان و کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های ضروری زندگی آنان تهیه شده است.

همچنین با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور دو کارگاه اشتغال‌زایی تولید لوازم خانگی ویژه مددجویان مرد و زن در زندان شاهرود افتتاح شد.

این کارگاه‌ها با هدف گسترش فرصت‌های شغلی در محیط زندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توانمندسازی مددجویان راه‌اندازی شده‌اند و زمینه اشتغال ۹۰ نفر از زندانیان را فراهم کرده‌اند.

آزادی ۱۶ زندانی با اعطای ارفاق‌های قانونی از برنامه‌های دیگر رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر به شاهرود بود.

حیدر آسیابی در مصاحبه با خبرنگار ما وضعیت زندان‌های استان سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: فقط زندان گرمسار وضعیت نامطلوبی دارد که نیازمند بهسازی است.

به گفته آسیابی، در حوزه اشتغال زندان شاهرود در بین زندان‌های استان سمنان بهترین وضعیت را دارد.