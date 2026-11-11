سازمان منابع طبیعی و ستاد مردمی جان‌فدایان ایران برای اجرای طرح «مسیر سبز ایران» با مشارکت ۴۰۰ هزار نفر و توسعه درختکاری و حفاظت از عرصه‌های طبیعی همکاری می‌کنند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، طرح «مسیر سبز ایران» با هدف توسعه نوار‌های سبز در حاشیه جاده‌ها و محور‌های پرتردد کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت ۴۰۰ هزار نفر از اعضای ستاد مردمی جانفدایان ایران اجرا می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نشست مشترک با مسئولان این ستاد، از برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در محور‌هایی از جمله جاده تهران ـ قم خبر داد و گفت: مسئولیت امور فنی، انتخاب گونه‌های مناسب و هدایت عملیات اجرایی بر عهده سازمان منابع طبیعی است و ادارات کل منابع طبیعی استان‌های تهران و قم نیز در اجرای آن همکاری می‌کنند.

رضا افلاطونی، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه پوشش گیاهی کشور، تکمیل سامانه اطلاعات درختکاری را ضروری دانست و افزود: اطلاعات مربوط به محل کاشت، گونه درخت، مشخصات کاشت‌کنندگان، موقعیت جغرافیایی و برنامه آبیاری و نگهداری باید در سامانه‌ای یکپارچه ثبت شود تا امکان پایش و مراقبت بلندمدت از درختان فراهم شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین از توسعه طرح «پارک زندگی» خبر داد و گفت: تاکنون در ۱۴ شهرستان مکان‌یابی و تأمین زیرساخت‌های اولیه این طرح انجام شده و توسعه آن در سایر شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

افلاطونی با اشاره به تجربه اجرای پویش «نهال امید» افزود: با وجود شرایط دشوار کشور، برنامه‌های درختکاری در فروردین امسال در شهرستان‌های مختلف ادامه یافت و مشارکت مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی برای حفاظت و توسعه منابع طبیعی است.

در ادامه این نشست، زارع، سخنگوی ستاد مردمی جانفدایان ایران، مشارکت مستقیم مردم و مشاهده نتایج اقدامات را از عوامل مؤثر در جلب اعتماد عمومی دانست و گفت: انتخاب حاشیه بزرگراه‌ها و مسیر‌های پرتردد برای اجرای طرح، به دلیل دسترسی آسان، وجود زیرساخت‌ها و امکان مشاهده نتایج درختکاری از سوی مردم انجام شده است.

وی با اشاره به طراحی یک پلتفرم جامع برای اجرای این طرح افزود: شناسایی عرصه‌های مستعد درختکاری، ظرفیت نهالستان‌ها، تأمین نهال و سازماندهی مراحل کاشت، آبیاری و نگهداری از طریق این سامانه دنبال می‌شود تا افراد و مجموعه‌ها متناسب با توان خود در بخش‌های مختلف مشارکت کنند.

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدایان ایران با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی اجرای این طرح هستند، اظهار داشت: احساس تعلق مردم به درختان و عرصه‌هایی که در کاشت و نگهداری آنها مشارکت دارند، می‌تواند به تداوم حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همکاری سازمان منابع طبیعی و ستاد مردمی جان‌فدایان ایران با هدف سازماندهی مشارکت‌های مردمی، توسعه درختکاری و تقویت مراقبت و نگهداری از عرصه‌های طبیعی دنبال می‌شود.



