مراسم سوگواری شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) با حضور دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی در دبیرستان صدرای آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی حنظل‌عیدانی مدیر دبیرستان صدرای آبادان گفت: برگزاری آیین‌ها و مراسم‌های مذهبی فرصتی ارزشمند برای تربیت دانش‌آموزان در مکتب اهل‌بیت (ع) و آشنایی آنان با فرهنگ دینی و ارزش‌های اسلامی است.

او افزود: مکتب اهل‌بیت (ع)، مکتب عزت، اقتدار و درس‌آموزی است و یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که حضرت فاطمه زهرا (س) به ما آموختند، دفاع از ولایت و حمایت از حق است.

در این مراسم دانش آموزان ضمن آشنایی با سیره و سنت حضرت فاطمه زهرا(س) و خاندان عصمت و طهارت در رثای این بانوی بزرگ عزاداری کردند.