به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

درگذشت هنرمند متعهد عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب تأثر و تأسف گردید. آن مرحوم از جمله هنرمندان صاحب‌نام و دغدغه‌مندی بود که هنر را نه صرفاً عرصه‌ای برای ظهور ذوق و خلاقیت فردی، بلکه رسالتی برای تعالی روح و اندیشه جامعه، ترویج معارف الهی و پاسداشت هویت دینی و انقلابی این سرزمین می‌دانست. وی با اعتقاد راسخ به آرمان‌های انقلاب اسلامی و باور عمیق به رسالت فرهنگی و اجتماعی هنر، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای هنر متعهد، به‌ویژه تئاتر دینی، آیینی و مقاومت، صرف کرد.

بی‌تردید، آنچه شخصیت هنری و فرهنگی این هنرمند فقید را ممتاز و ماندگار ساخت، تنها توانمندی‌های حرفه‌ای و نقش‌آفرینی‌های اثرگذار او در عرصه نمایش و تصویر نبود؛ بلکه بصیرت، تعهد و استواری بر باور‌های دینی و انقلابی، وجه ممیزه‌ای بود که به فعالیت‌های هنری او معنا و جهت می‌بخشید. تلاش در راه ترویج فرهنگ اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، پاسداشت ارزش‌های عاشورایی و حمایت از رویش و بالندگی نسل جوان هنرمندان متعهد، بخشی از میراث ارزشمند فرهنگی و معنوی آن فقید سعید است.

بی‌شک، هنرمندی که هنر و استعداد خویش را در خدمت حقیقت و آرمان‌های الهی قرار می‌دهد، با خاموشی چراغ حیات ظاهری‌اش از یاد‌ها نخواهد رفت؛ چراکه آثار نیکو و خدمات ماندگار او، سرمایه‌ای برای فرهنگ و هنر این مرز و بوم و باقیات صالحاتی در پیشگاه حضرت حق خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت این ضایعه به خانواده محترم و بازماندگان گرامی، جامعه هنری کشور، از درگاه خداوند متعال، علوّ درجات، رحمت واسعه و حشر با اولیای الهی را برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی پور