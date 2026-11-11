\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06f7 \u062a\u0627 \u06f1\u06f1 \u0622\u0630\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0628\u0644\u0633\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u0628\u0647\u0632\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc \u0628\u0631\u067e\u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f2\u06f4 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.