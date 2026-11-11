مسیر پردیس به تهران از امروز چهارشنبه‌شب به مدت ۱۰ شب، از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد مسدود خواهد بود؛ رانندگان می‌توانند از جاده قدیم (محور جاجرود) استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت آزادراه تهران–پردیس به اطلاع شهروندان محترم می‌رساند که مسیر پردیس به تهران از امروز چهارشنبه‌شب ۲۰ آبان ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ شب متوالی، هر شب از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد روز بعد مسدود خواهد بود. آخرین نوبت انسداد از ساعت ۲۲ جمعه ۲۹ آبان تا ساعت ۵ بامداد شنبه ۳۰ آبان است.

رانندگان محترم برای سفر از پردیس به تهران در ساعات انسداد، از جاده قدیم تهران–پردیس (محور جاجرود) استفاده کنند. تردد در مسیر تهران به پردیس در تمام این مدت طبق روال عادی برقرار است.

این محدودیت به‌منظور ایمن‌سازی ترانشه کیلومتر ۹، بالای دهانه خروجی تونل شماره ۴، اعمال می‌شود. در بازدید میدانی، شکافی عمیق در لبه بالایی ترانشه مشاهده شده است. با توجه به بارندگی‌های اخیر و احتمال نفوذ آب به شکاف، عملیات برداشت مصالح در ساعات کم‌تردد شب انجام می‌شود تا هنگام کار، خودرویی از زیر محل برداشت عبور نکند.