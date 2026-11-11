روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد‌های غربی تا شمال‌غربی و افزایش ارتفاع امواج دریا، تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب، پنجشنبه ۲۱ آبان ممنوع است

ممنوعیت تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب، ۲۱ آبان

ممنوعیت تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب، ۲۱ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی تشدید وزش باد و مواج شدن آب‌های خلیج فارس، تردد شناور‌ها در بنادر کیش، چارک و آفتاب در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ممنوع است.

محدودیت با هدف حفظ ایمنی مسافران، شناور‌ها و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی اعمال می‌شود.

ساکنان و گردشگران از انجام فعالیت‌های دریایی خودداری و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

مسافران پیش از برنامه‌ریزی برای سفر‌های دریایی، از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها اطلاع حاصل کنند.

ساکنان و مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات درباره آخرین وضعیت تردد شناور‌ها در بنادر غرب هرمزگان با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ و در کیش با شماره ۰۷۶۴۴۸۸ تماس بگیرند.