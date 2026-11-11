نشست صمیمی جمعی از قاریان و فعالان قرآنی استان‌های اصفهان و قم با حضور مدیر شبکه رادیویی قرآن برگزار شد و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های این حوزه و حمایت از استعداد‌های قرآنی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن، نشست صمیمی و معنوی جمعی از اساتید، قاریان و فعالان قرآنی استان‌های اصفهان و قم با حضور محمدهادی صلح‌جو، مدیر شبکه رادیویی قرآن و رئیس شورای تخصصی قرآن معاونت صدای رسانه ملی و با هدف بررسی ظرفیت‌های قرآنی، راهکار‌های توسعه فعالیت‌های این حوزه و تقویت جریان قرآنی در این استان‌ها، برگزار شد.

استفاده از ظرفیت‌های موجود استان‌ها برای ترویج فرهنگ قرآن کریم، شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی و تربیت نسل جدید فعالان این حوزه، نقش و جایگاه قرآن کریم در جامعه، ظرفیت‌های موجود در حوزه فعالیت‌های قرآنی، ضرورت حمایت از قاریان و استعداد‌های قرآنی و راهکار‌های گسترش فرهنگ قرآنی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست که در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد، قاریان حاضر دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره وضعیت فعالیت‌های قرآنی و راه‌های تقویت و توسعه این حوزه بیان کردند و بر اهمیت ایجاد زمینه‌های بیشتر برای حضور و نقش‌آفرینی فعالان و نخبگان قرآنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در مسیر ترویج معارف قرآن کریم تأکید کردند.

صلح‌جو، مدیر رادیو قرآن نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت ارزشمند جامعه قرآنی در استان‌های اصفهان و قم و با تاکید بر اهمیت توجه به استعداد‌های قرآنی و نقش رسانه در معرفی و حمایت از فعالیت‌های قرآنی، آمادگی کامل شبکه رادیویی قرآن را برای همکاری و تعامل بیشتر با دستگاه‌ها و موسسات قرآنی این استان‌ها اعلام کرد.