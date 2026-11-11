به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان گفت: توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای ظرفیت بیمارستانی استان، از جمله اولویت‌های مهم دولت در مسیر بهبود کیفیت خدمات سلامت و پاسخگویی به نیاز‌های جمعیت ساکن و شناور گیلان است.

هادی حق شناس گفت: اهمیت این موضوع سبب شد تا در جریان سفر دولت به استان بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و توسعه مراکز درمانی گیلان اختصاص یابد.

وی افزود: با این اعتبارات بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت تکمیلی می‌شود و بخش جدید بیمارستان پورسینا و توسعه بیمارستان‌های لنگرود، بندرانزلی و تالش ساخته خواهد شد.

استاندار گیلان پیش‌بینی کرد با اجرای این طرح‌ها، ظرفیت بیمارستانی گیلان از حدود چهار هزار تخت به بیش از پنج هزار تخت افزایش خواهد یافت.

هادی حق شناس افزود: اهمیت این سرمایه‌گذاری زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم گیلان علاوه بر جمعیت ثابت خود، سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر و مسافر است و همین مسئله در ایام پرتردد سال، فشار قابل توجهی بر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و کادر سلامت استان وارد می‌کند، از این رو، توسعه ظرفیت درمانی گیلان صرفاً یک برنامه عمرانی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای تأمین سلامت شهروندان و ارائه خدمات مناسب به جمعیت شناور استان محسوب می‌شود.

وی گفت: در این میان، بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی حوزه سلامت استان، جایگاه ویژه‌ای در برنامه توسعه درمانی گیلان دارد، طرحی که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان در انتظار تکمیل مراحل پایانی و بهره‌برداری قرار دارد.

استاندار افزود: اهمیت تسریع در تکمیل این بیمارستان تا آنجاست که رئیس‌جمهور نیز در جریان سفر دولت به گیلان، با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت مردم، نسبت به طولانی‌شدن روند اجرای این طرح انتقاد کرد و خواستار تعیین تکلیف موانع و تسریع در بهره‌برداری از آن شد.

هادی حق شناس با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی این بیمارستان گفت: دکتر پزشکیان معتقد است، طرحی که به چنین میزان پیشرفتی رسیده است، نباید به‌صورت قطره‌چکانی و با تأخیر به بهره‌برداری برسد.