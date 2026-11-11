مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از شناسایی ۲۳۹ واحد صنعتی نیمه‌فعال در ابتدای سال خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال ۱۸ واحد صنعتی راکد احیا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه افزود: با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریالی و احیای ۱۸ واحد راکد، برای ۳۰۴ نفر، اشتغال ایجاد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی استان افزود: در حال حاضر حدود ۳۵۷ واحد صنعتی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.

خیرخواه، محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، افزایش بهای تولید و تورم را از جمله دلایل فعالیت این واحدها با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی عنوان کرد.

وی همچنین جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در سال جاری و محاصره دریایی، آسیب به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ، کاهش تقاضای مؤثر ناشی از کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی را از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت واحدهای تولیدی برشمرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، محدودیت در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید را نیز از چالش‌های این حوزه دانست.