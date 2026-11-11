اسامی داوران و ناظران هفته سوم لیگ برتر هندبال

کمیته داوران و مسابقات فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان را اعلام کرد.