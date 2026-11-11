اسامی داوران و ناظران هفته سوم لیگ برتر هندبال
کمیته داوران و مسابقات فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته سوم سی و نهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال مردان از امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان) برگزار میشود و با اعلام کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در این هفته از رقابتها، به شرح زیر اعلام شده است:
چهارشنبه ۲۰ آبان
نیروی زمینی تهران - مس کرمان
داوران: عرفان شکیبا - حسین قبادی
نماینده فدراسیون: سعید ولدخانیان
ناظران فنی: محسن کرباسچی - بهنام جمشیدی
پنجشنبه ۲۱ آبان
سپاهان نوین اصفهان - مقاومت شهرداری تبریز
داوران: حمزه پیرامون - اسدالله نظریان
نماینده فدراسیون: حسن افتخاری
ناظران فنی: مصطفی باباملکی - اردشیر جانثار
پرواز هوانیروز اسلامآباد غرب - نفت امیدیه
داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان
نماینده فدراسیون: رضا تمرگی
ناظران فنی: اصغر سهمی - علیرضا موسویان
هپکو اراک - نفت و گاز گچساران
داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: اکبر ریاحی
ناظران فنی: مهدی قالبتراش - حمید میرلوحی
نامآوران مشهد - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان
داوران: مهدی یاری - آرش عزیزی
نماینده فدراسیون: عبدالله کافی
ناظران فنی: مهدی توکلی - فتحالله یاوری
استقلال کازرون - میدکوفراور زرند
داوران: جواد یزدانیان - محمدامین رضایی
نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی
ناظران فنی: سیفالله حیدرپور - منصور برقی