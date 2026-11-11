رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان ارومیه با اشاره به روند خرید حمایتی و ذخیره‌سازی سیب صنعتی گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون در مجموع ۲۷۰ تن سیب صنعتی از باغداران شهرستان ارومیه با نرخ حمایتی خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی فضلی در حاشیه بازدید در سردخانه‌های سرداب اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه و شرکت تعاونی باغداران ارومیه افزود: در راستای حمایت از باغداران و کشاورزان شهرستان ارومیه، روند خرید حمایتی سیب صنعتی در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی شهرستان ارومیه با نظارت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت ۶ مرکز خرید حمایتی سیب صنعتی در سطح شهرستان ارومیه اظهار کرد: سردخانه اتحادیه تعاون روستایی استان، سردخانه سرداب اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه و سردخانه شرکت تعاونی باغداران ارومیه، علاوه بر خرید محصول، نسبت به ذخیره‌سازی سیب‌های خریداری‌شده مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام می‌کنند.

فضلی افزود: در این مدت، نظارت مستمر بر نحوه اجرای دستورالعمل‌های خرید، رعایت ضوابط تعیین‌شده و حفظ کیفیت محصول در دستور کار قرار داشته و به مراکز خرید نیز تأکید شده است با حضور منظم و فعال در محل‌های تعیین‌شده، زمینه تداوم خرید و تسهیل تحویل محصول توسط کشاورزان را فراهم کنند.