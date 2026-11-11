به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العربی، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفت: نشست پاریس به گفت‌و‌گو درباره اهمیت افزایش هماهنگی درباره کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه پرداخت. در این نشست، در کنار قطر و عربستان، کشور‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا نیز حضور داشتند. این نشست در حاشیه نشست وزارتی گروه هفت در پاریس برگزار شد.

وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در این نشست درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه و تلاش‌ها برای آزادی کشتیرانی و رسیدن به توافقی فراگیر گفت‌و‌گو شد؛ توافقی که صلح پایدار را در منطقه محقق کند.