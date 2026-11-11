۳۸۸ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های تابعه کاشان زمین دریافت کرده‌اند و ۱۳ واحد مسکونی نیز به مرحله دریافت پایان کار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کاشان گفت: این طرح با هدف تسهیل تأمین زمین مسکونی، تسریع خانه‌دار شدن متقاضیان روستایی و ساکنان شهر‌های همجوار روستا‌های دارای ظرفیت تأمین زمین اجرا می‌شود.

مصطفی رضازاده افزود: فراهم کردن زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا و جلوگیری از خالی شدن روستا‌ها از دیگر اهداف این طرح است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد مسکن گفت: اقدامات این مجموعه در حوزه مسکن در دو بخش شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌ها دنبال می‌شود.