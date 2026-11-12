یحیی فیضی گفت: در این مدت، یک میلیارد و ۷۵ میلیون متر مکعب گاز بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

وی با اشاره به آسیب وارد شده به تأسیسات گازی کشور در پی حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی تأکید کرد: از ابتدای امسال و با تأکید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید، نشست‌های تأمین سوخت با مدیران بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز برگزار و سیاست‌ها و برنامه‌های مربوطه در سطح ستادی و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، نشست‌های مستمر برنامه‌ریزی در سطح پالایشگاه برگزار و با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و استمرار تولید، تصمیم گرفته شد زمان اجرای عملیات تعمیرات اساسی به ۲۸ روز کاهش یابد و این عملیات با برنامه‌ریزی فشرده انجام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، افزایش تعداد تیم‌های تعمیراتی، بهره‌گیری بهینه از نرم افزار بازرسی مبتنی بر ریسک، استفاده از روش‌های خاص عملیاتی و اجرای شبانه روزی فعالیت‌ها از اقدام‌هایی بود که تحقق این هدف را امکان پذیر کرد.

اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی

فیضی از آغاز و اجرای طرحهای مؤثر در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی خبر داد و گفت: در کنار برنامه‌های افزایش تولید، طرحهای ارزشمندی با هدف مدیریت مصرف انرژی در پالایشگاه آغاز و به نتیجه رسید.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد افزود: یکی از مهم‌ترین طرح ها، پیش‌گرمایش هوای ورودی به بویلر‌ها با استفاده از بخار مازاد فشار پایین است که با هدف کاهش میزان سوخت مصرفی بویلر‌ها اجرا شده است، اجرای این پروژه به منظور رعایت الگوی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت تجهیزات انرژی بر پالایشگاه انجام شده است و گامی مؤثر در بهینه سازی مصرف انرژی به شمار میرود.

اجرای طرح‌های بهبود فرایند و افزایش ظرفیت پالایش

فیضی با اشاره به برنامه‌های شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد برای افزایش بهره وری و بهبود فرآیند‌های تولید و پالایش گاز گفت: کاهش زمان تعمیرات اساسی واحد‌ها و افزایش تولید از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که در این زمینه اجرایی شده است.

وی افزود: افزون بر این، طرحهای بهبود دیگری از بهینه سازی مشعل‌ها و استفاده از سوخت دوم در تجهیزاتی مانند بویلر‌های پالایشگاه اجرا شده که نقش مؤثری در کاهش مقدار گاز مصرفی به عنوان سوخت در پالایشگاه داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: با هماهنگی بخش بالادستی، تمهید‌های لازم برای دریافت خوراک ورودی بیشتر و افزایش ظرفیت پالایش در روز‌های اوج مصرف گاز پیش بینی شده است تا امکان پاسخ گویی بهتر به نیاز شبکه گاز کشور فراهم شود.