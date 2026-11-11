از مردم برای حضور در مراسم وداع و تشییع شهدا دعوت کرد و گفت: مراسم وداع با پیکر شهدا شامگاه فردا و آیین تشییع نیز روز جمعه در یاسوج برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این آیین معنوی با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور برگزار می شود گفت: فضاسازی محیطی متناسب با ایام فاطمیه، آماده‌سازی مسیرهای استقبال و برپایی ایستگاه‌های صلواتی برای این مراسم پیش‌بینی شده است.