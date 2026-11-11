به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بنگاه‌های اقتصادی استان اصفهان خواستار تشکیل کارگروه اضطراری برای مقابله با بحران‌های حوزه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست شد.

منصور شیشه‌فروش افزود: بر اساس گزارش اداره کار، در نیمه نخست امسال ۴۷۴ حادثه در صنایع استان به ثبت رسیده که ۲۷۷ مورد نیروی کار حادثه دیده مربوط به بخش صنعت است.

وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث صنعتی گفت: بسیاری از این حوادث با اقدامات به‌موقع، شناسایی نقص‌ها و رعایت الزامات ایمنی قابل پیشگیری است و بی‌تفاوتی در برابر مشکلات، بزرگ‌ترین آسیب را به مدیریت بحران وارد می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان HSE در شناسایی مخاطرات محیط‌های تولیدی تاکید کرد: برای مخاطرات احتمالی برنامه‌های مشخص تدوین شود، کارگروه‌های ایمنی فعالیت مؤثرتری داشته باشند و آموزش‌های تخصصی در دستور کار قرار گیرد.

شیشه‌فروش همچنین از پیشنهاد تشکیل کارگروه اضطراری برای بررسی و مقابله با بحران‌های حوزه سلامت خبر داد و گفت: بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته، فشار خون، چاقی، افسردگی و سرطان از جمله بحران‌های مهم جامعه است که مقابله با آنها نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: هفته آینده نشستی اضطراری با هدف بررسی راهکار‌های مقابله با این بحران‌های پنهان برگزار می‌شود تا اقدامات لازم برای هم‌راستاسازی ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول بررسی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تاب‌آوری استان در شرایط سخت افزود: در جنگ تحمیلی سوم ۲۱ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی، حدود سه هزار و ۸۰۰ خودرو، ۱۴۹ واحد آموزشی، بیش از یکهزار و ۷۹۰ واحد صنعتی و ۱۵۰ واحد کشاورزی در استان آسیب دیده است.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه بیش از ۲۰ شهید کارگر در جنگ تحمیلی داشتیم، تاکید کرد: با این حال کار‌ها متوقف نشد و تولید ادامه یافت. امروز ۹۹ درصد خسارات بخش مسکن جبران شده، سه هزار و ۴۰۰ خودرو خسارت پرداخت شده و ۱۴۵ واحد آموزشی به مدار آموزش بازگشته است.

وی همچنین با اشاره به بارندگی‌های اخیر و پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو بیان کرد: از تابستان امسال کارشناسان هواشناسی وقوع این پدیده و احتمال بارش‌های حدی را پیش‌بینی کرده بودند و بر همین اساس، از دو ماه پیش دستورالعمل‌های آمادگی در استان صادر و بیش از ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها ساماندهی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با وجود وقوع سیلاب در مناطق غربی و جنوبی استان، به دلیل اقدامات پیشگیرانه، تلفات جانی گزارش نشد. میزان بارندگی امسال در فریدون‌شهر به ۱۷۵ میلی‌متر و در سرشاخه‌های زاینده‌رود به بیش از ۳۰۰ میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که میزان بارندگی در مدت مشابه سال گذشته صفر بود.

شیشه‌فروش همچنین با اشاره به اهمیت اصلاح به‌موقع نارسایی‌ها در محیط‌های کاری گفت: بر اساس نظریه پنجره‌های شکسته، بی‌توجهی به نقص‌های کوچک می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مشکلات و فرسودگی سیستم شود؛ بنابراین مصوبات این نشست در سه حوزه محیط‌زیست، ایمنی و بهداشت باید ابلاغ و به‌صورت مستمر پیگیری شود.