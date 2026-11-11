راهیابی نمایش خراسان جنوبی به بخش رقابتی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت
نمایش خیابانی «بازی با کلمات» از خراسان جنوبی به بخش رقابتی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی
؛ نمایش خیابانی «بازی با کلمات» به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی احسان محمدیان، از خراسان جنوبی در جمع آثار راهیافته به بخش رقابتی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت قرار گرفت.
در این دوره از جشنواره، ۳۱۶ طرح و ایده از سراسر کشور ارسال شد که پس از بررسی، ۷۴ طرح به مرحله بازبینی راه یافتند و در نهایت ۲۴ اثر برای حضور در این مرحله انتخاب شدند که از این تعداد، ۱۸ اثر در بخش رقابت اصلی و ۶ اثر بهعنوان مهمان حضور دارند.
کارگردان این اثر هنری گفت: نمایش «بازی با کلمات» با بهره گیری از چهار بازیگر و چهار بازی ساز، روایتی نمادین از نبرد میان حقیقت و تحریف را با استفاده از حرکت، موسیقی و مشارکت تماشاگران به تصویر میکشد.
محمدیان افزود: این اثر هنری با محوریت رهایی کلمات از اسارت و مقابله با وارونه نمایی حقیقت، داستان مظلومیت ۱۷۵ غواص شهید عملیات کربلای ۴ را بازخوانی میکند.
برگزیدگان بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت به چهلوپنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که در بهمنماه امسال برگزار میشود، راه خواهند یافت.