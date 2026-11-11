

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی ؛ نمایش خیابانی «بازی با کلمات» به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی احسان محمدیان، از خراسان جنوبی در جمع آثار راه‌یافته به بخش رقابتی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت قرار گرفت.

در این دوره از جشنواره، ۳۱۶ طرح و ایده از سراسر کشور ارسال شد که پس از بررسی، ۷۴ طرح به مرحله بازبینی راه یافتند و در نهایت ۲۴ اثر برای حضور در این مرحله انتخاب شدند که از این تعداد، ۱۸ اثر در بخش رقابت اصلی و ۶ اثر به‌عنوان مهمان حضور دارند.

کارگردان این اثر هنری گفت: نمایش «بازی با کلمات» با بهره گیری از چهار بازیگر و چهار بازی ساز، روایتی نمادین از نبرد میان حقیقت و تحریف را با استفاده از حرکت، موسیقی و مشارکت تماشاگران به تصویر می‌کشد.

محمدیان افزود: این اثر هنری با محوریت رهایی کلمات از اسارت و مقابله با وارونه نمایی حقیقت، داستان مظلومیت ۱۷۵ غواص شهید عملیات کربلای ۴ را بازخوانی می‌کند.

برگزیدگان بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت به چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که در بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.