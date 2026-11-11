به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ مختار رضایی در نشست خبری اصحاب رسانه در تبریز با تأکید بر اینکه آموزش اختصاصی در حوزه سایبر و فعالیت در فضای مجازی برای هر سن و ذائقه اهمیت بالایی دارد اظهار کرد: اقدامات عملیاتی پلیس فتا باید به‌گونه‌ای منتشر شود که مردم بدانند پلیس تنها هشداردهنده نیست.

وی با اشاره به تداوم کلاهبرداری از طریق لینک‌های آلوده با ترفند‌هایی نظیر عکس‌های یادگاری و کالابرگ‌ها تصریح کرد: ترس و عجله، عامل اصلی افتادن در دام این کلاهبرداران است. حتی در ابلاغیه‌های قضائی جعلی نیز با وجود ظاهر قانونی سایت، کلیک روی لینک کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا با هشدار درباره اینکه هدف مجرمان سایبری صرفاً سرقت پول نیست افزود: برخی تصور می‌کنند چون پول زیادی در حساب ندارند، کلیک روی لینک بی‌خطر است؛در حالی که مجرمان به دنبال سرقت اعتبار و دسترسی به پیامک‌های شهروندان هستند.

وی در خصوص امنیت حساب‌های کاربری توصیه کرد: اگر پیام‌رسانی روی تلفن همراه هک شد، نباید صرفاً نرم‌افزار را پاک کرد، بلکه باید کل حساب کاربری را حذف نمود و بهترین راهکار پیشگیری از هک، فعال‌سازی تأیید دو مرحله‌ای است.

سرهنگ مختاررضایی خاطرنشان کرد: هرگونه ادعای داشتن مجوز از پلیس فتا، حتی با استفاده از لوگوی این پلیس، کلاهبرداری است و فتا به هیچ‌کس مجوز فعالیت نمی‌دهد؛ چرا که بزرگ‌ترین هدف ما پیشگیری از جرائم و ارتقای سواد سایبری مردم است.

سرهنگ اکبر محمدجعفری، رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی هم در این نشست با اشاره به عملکرد پلیس فتا در حوزه‌های مختلف سایبری طی سال‌های اخیر اظهار کرد: در طول سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان اقتصادی، اقدامات مطلوبی در حوزه پلیس فتا انجام شده است؛ به‌طوری‌که با وجود روند رو به رشد جرایم سایبری، موفق شده‌ایم با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان، میزان کشفیات استان را به بیش از ۹۵ درصد ارتقا دهیم.

وی با اشاره به مهم‌ترین جرائم سایبری استان اظهار کرد: برداشت‌های غیرمجاز مالی در صدر پرتکرارترین جرائم استان قرار دارد؛ در این شیوه، شهروندان با کلیک بر روی لینک‌های آلوده ناشناس، زمینه آلوده‌سازی تجهیزات هوشمند و دسترسی به اطلاعات شخصی را فراهم کرده و کلاهبرداران با سرقت این اطلاعات اقدام به خالی کردن حساب‌های مالی می‌کنند. دومین جرم عمده استان نیز مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای است که متأسفانه آسیب‌های روحی و خانوادگی فراوانی را به دنبال دارد.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از مجموع جرائم سایبری استان ماهیت اقتصادی و مالی دارند افزود: در حوزه خدمات‌رسانی برخط به شهروندان، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با حضور نزدیک به یک هزار نفر پاسخگوی آنلاین فعال بوده و کارشناسان ما روزانه پاسخگوی حدود ۴۰۰ مراجعه‌کننده و تماس‌گیرنده هستند که در این راستا طی اقدامات پیشگیرانه، بیش از ۱۶۷ میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداری‌شده در حساب‌های مالی مسدود و به مالباختگان بازگردانده شده است.

سرهنگ محمدجعفری از انهدام باند‌های کلان کلاهبرداری در استان نیز خبر داد و گفت: در هشت ماه گذشته ۱۰ پرونده عمده سایبری در استان شناسایی و ۳۲ نفر از کلاهبرداران کلان حوزه فیشینگ و مالی دستگیر شدند که از این متهمان رقمی بالغ بر ۷۱ میلیارد تومان تحصیل نامشروع کشف شده و در مجموع ۱۸۱۲ فقره پرونده مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه آنها در جریان است.