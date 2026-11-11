پست برق ۶۳ کیلوولت GIS شهرستان رشت به یاد شهید ستوان یکم آرمان میزبان، از کارکنان فراجا که در جریان مأموریت دستگیری سارق کابل برق به شهادت رسید، نامگذاری و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ محمد حجتی رئیس پلیس پیشگیری گیلان گفت: در راستای تحقق وعده مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان در همایش «امنیت پایدار، روشنایی ماندگار» در هفته انتظامی، پست برق ۶۳ کیلوولت GIS شهرستان رشت به نام شهید والامقام آرمان میزبان نام‌گذاری شد.

رئیس پلیس پیشگیری استان با اشاره به افزایش ۱۰۰ مگاولت‌آمپری ظرفیت شبکه فوق‌توزیع استان در پی اجرای این طرح خاطرنشان کرد: شهید آرمان میزبان مردادماه سال ۱۴۰۴، هنگام شناسایی و دستگیری سارق کابل و تجهیزات برق‌رسانی در شهرستان شفت، بر اثر برق‌گرفتگی حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.